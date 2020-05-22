根據台灣證券交易所統計，本周發行量加權股價指數收盤為10811.15點，較5月15日10814.92點下跌3.77點，跌幅0.03％，台灣50指數收盤8261.43點，較上周的8333.79點下跌72.36點，跌幅約0.87％，寶島股價指數收盤12410.89點，較上周的12394.82點上漲16.07點，漲幅約0.13％。

產業別指數方面，漲幅以生技醫療類指數上漲7.16％最大，跌幅以其他電子類指數下跌4.41％最大。

本周集中交易市場總成交金額9071.21億元，全體上市股票成交金額為8531.69億元，股票成交量週轉率為2.02％。

累計今年年初開盤迄今共91個交易日，集中市場總成交金額15兆4140.20億元，市場日平均成交金額為1693.85億元，股票成交量週轉率為36.96％，股票日平均成交量週轉率為0.41％。

市值部分，5月22日全體上市公司市值為32兆8941.33億元，較5月15日市值32兆9003.49億元減少62.16億元，減幅約為0.02％。

(時報資訊)