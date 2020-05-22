信邦(3023)持續擴大產品線，電動自行車(e-Bike)產品正式量產出貨，加上原有MAGIC五大產業需求增溫，信邦5月及6月合併營收可望緩步走高，第2季業績有機會創下單季歷史新高，儘管有新冠肺炎疫情變數，在新產品出貨逐步放量下，如無意外，信邦第3季業績可望遵循往年趨勢，超越第2季，並挑戰單季歷史新高。

信邦深耕MAGIC五大產業，讓公司在電子產業飽受新冠肺炎疫情衝擊下仍能維持穩定成長，今年第1季雖然有大陸廠區延後復工不利因素，信邦亦因產品於去年第4季淡季提前生產，降低了衝擊，獲利交出創下歷年同期新高的佳績。

信邦第1季稅後盈餘4.48億元，較去年同期3.65億元成長22.84%，為歷年同期新高，單季每股盈餘為1.93元；由於醫療及健康照護、汽車、工業應用、通訊及電子週邊等產品出貨暢旺，信邦4月合併營收17.33億元，較3月成長6.8%，較去年同月15.88億元成長9.13%，創下單月歷史新高，累計前4月合併營收為62.45億元，較去年同期成長10.68%。

除e-Bike開始量產出貨，新冠肺炎疫情引爆醫療診斷監護設備需求，由於公司是Medtronic(美敦力醫療公司)、GE及大陸邁瑞醫療等大廠主要供應商，線束產品廣泛應用在呼吸器、斷層掃瞄及移動式X光機，近期相關訂單爆增，預估今年光呼吸器出貨量就可以從去年約3000台躍升至2萬台，醫療產品佔公司營收比重可望達10%。

隨著MAGIC五大產業需求穩定成長，以及e-Bike及醫療設備產品出貨放量，信邦5月及6月合併營收可望緩步攀高，不僅第2季營運可望優於第1季，創下單季歷史新高，第3季亦可望因旺季來臨攀高，全年業績有機會再創歷年新高。

(時報資訊)