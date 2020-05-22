據新加坡聯合早報網報導，新加坡22日新增614起新冠肺炎病例，總病例超過3萬，達3萬零426起。21日，新加坡則新增448起病例，其中13人是本地居民，是過去三周以來的單日最高紀錄。另外，新加坡本地再出現療養院感染群，位於四美的旺年護理之家共有四名老婦確診。

根據衛生部初步統計，22日的新病例多數是住在宿舍的客工（外籍移工），另有四人是本地公民或永久居民。衛生部將在今晚發文告公布更多詳情。

衛生部21日指出，當天共有14起社區病例，其中13人是本地居民，當中七人是透過積極檢測療養院住戶和學前教育職員測探到的，另四人屬於跟客工宿舍有關的家庭感染群，兩人仍在進行流行病學調查。一人是住在宿舍外的工作準證持有者。

聯合早報網報導說，位於四美3街的旺年護理之家（Orange Valley Nursing Home）成為新感染群，確診的四名老婦年齡介於72歲至97歲。三名確診的學前教育中心女職員，有兩人分別在坎貝拉路第303座的My First Skool以及甘巴士的PCF Sparkletots上班。

被列入高琳二號客工宿舍（Cochrane Lodge II）感染群的四人當中，包括一名62歲宿舍男職員。這四人與先前確診的58歲碧山地鐵站服務大使同住。加上本月18日確診的30歲男子，這戶家庭目前已有六人確診。

社區新病例還包括黃廷方綜合醫院食閣的28歲男職員，以及裕廊本茱魯客工宿舍的68歲男職員。該宿舍感染群21日增加70起病例，累計病例達1014起。

新加坡衛生部也透露，有三個感染群在過去28天的兩輪潛伏期內沒再出現新病例，因此決定不再追蹤。它們是位於東海岸路的尚養生（Natureland）、芽籠14巷的永豐閣，以及尼德路112號感染群。

一名73歲本地老翁21日因冠病併發症逝世，成為新加坡第23起冠病死亡病例。衛生部指出，死者是第4689起病例，生前有高血壓、高血脂和甲狀腺機能減退症的病史。他在4月17日確診，21日病逝。國家傳染病中心已聯繫死者家屬，給予所需的援助。

(中時 )