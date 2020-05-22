梅雨來襲，中市大里區草堤路219號前21日晚上11點多，水淹及膝，也因而造成一輛汽車拋錨，霧峰分局成功派出所隨即拉起封鎖線，直至22日上午10時水退後才解除。（中市警局霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

梅雨來襲，中市大里區草堤路219號前21日晚上11點多，水淹及膝，也因而造成一輛汽車拋錨，霧峰分局成功派出所隨即拉起封鎖線，並通知大里防災應變小組到場，進行清淤作業。（中市警局霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

梅雨來襲，中市大里區草堤路219號前21日晚上11點多，水淹及膝，霧峰分局成功派出所隨即拉起封鎖線，直至22日上午10時水退後才解除。（黃國峰攝）

梅雨來襲，中市大里區草堤路219號前，21日晚上11點多，一輛汽車因道路水淹，拋錨期間，霧峰分局成功派出所接獲報案，立即派遣員警到場，男性駕駛已自行脫困無礙，經協助通知拖吊車前往拖吊，也在現場拉起封鎖線，等候大里防災應變小組，清除側溝淤積後，水位於22日上午10時退去後，才恢復通行。

大里區草堤路段原本就是防汛道路，車行至此處地勢更為低窪，因此雨勢稍大時，常易形成路面積水約30至50公分，22日晚大雨後，水淹及膝，一名年約40多歲的中年男子，駕車行經此處時，因車輛沒入水中約一個輪胎，車輛瞬間熄火，男子自行步行脫困後，打電話報警。

成功派出所副所長黃冠智表示，當時員警現場先協助駕駛通知拖吊車後，即架設封鎖線及交通錐管制，並立即通報大里防災應變小組到場，進行清除側溝淤積作業，但凌晨雨仍持續下，警方不敢輕忽，待至22日上午10點，清淤完成，積水退去後，才撤除管制點，恢復通行。

霧峰分局呼籲民眾，下雨天會影響行車視線，為保障行車安全，汽機車駕駛人遇滂沱大雨不要再繼續往前行駛，請立即啟動故障燈或方向燈靠右臨停在路邊等雨勢趨減再行，快樂出門平安回家。

(中時 )