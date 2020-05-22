台中市兆豐銀行中科分行中午12點多驚傳搶案，1名身穿雨衣戴口罩歹徒持搶進入2樓分行，並亮槍跳上櫃檯搜刮檯面19萬多元現金，隨即騎機車揚長而去。保安警察第二總隊第三大隊表示，嫌犯由中科往大雅方向逃逸，目前全力追查身分中。

副大隊長周志安表示，該名歹徒中午12時許，騎乘重機停放在該大樓1樓後方卸貨區，身穿深藍色二節式雨衣，頭戴黑色鴨舌帽及口罩，並由樓梯上2樓分行，進入後亮槍跳上櫃檯高喊搶劫後，立即搜刮檯面現金約19萬多元，自行裝入黑色袋子得逞後，立刻照原路騎機車揚長而去，沿科雅路往大雅方向逃逸。

警方指出，歹徒行搶過程僅短短不到3分鐘，得逞近20萬元，該名歹徒身高約170公分，身材微胖，頭髮到肩上，手持一把短槍，目前已鎖定該機車，並積極以車追人中。

據了解，由於該銀行位於中部科學園區，多數都是服務中科員工或廠商為主，外人鮮少知道有銀行坐落於大樓2樓，是否為熟識該環境的人犯案？警方均不排除可能性。

(中時 )