台中市警察局第三分局為給社區居民及青年學子們健康無毒的社區環境，分局長陳武康提前部署，要求各派出所加強清查、更新轄區社區大樓127處後，連續三天親率偵查隊長、所長、警勤區員警前往社區大樓拜訪主委、管理公司等幹部，深入社區大樓宣導當前治安重點工作，讓警方與民間攜手合作反毒、打詐、打擊黑幫工作，期將毒品等犯罪因子趕出社區，為市民建構良好治安環境。

陳武康3天來拜訪了台中市東、南區社區大樓，帶領偵查隊長、所長等幹部走入社區，盼藉由與社區居民，拉近與轄區民眾距離，陳武康表示： 「民眾對於週遭社區環境最清楚，因此鼓勵民眾勇於檢舉，讓警察明確知道轄區問題，積極蒐集犯罪事證，確實清除居住環境中的毒品犯罪，轄區的員警也會將查緝毒品的情況回饋給當地居民，讓民眾確實知道生活週遭的毒品犯罪已被清除」。

此次拜訪行程中，來到南區某一知名社區大樓，與負責樓管之保全公司、住戶代表們座談，保全公司經理於座談中提到與第三分局已有非常良好的互動、互信基礎經驗，108年底該社區保全人員發現社區內有某租屋戶內人員出入複雜、行為詭異，活動時間異常，立即向轄區健康派出所反應，第三分局獲知後立即指揮所屬規劃專案勤務，於108年第2波安居專案中，一舉查獲7人涉嫌販賣毒品案，澈底瓦解了暗藏社區內危害治安黑素。

第三分局表示，安居緝毒專案非短期工作，為降低毒品蔓延，防制新生毒品人口產生，會將查緝社區型販毒網列為第一目標，藉全面查緝「社區型毒販及其販毒網」，再擴及大型毒品擴散源之溯源打擊，使地區施用毒品者難以便利取得毒品。

(中時 )