遠傳friDay影音擁有不少好萊塢電影，以及獨家韓國影劇、熱門日陸劇、動漫卡通和新聞內容，為響應五月平權月，今與司法院合作推出「愛教會我們的事」線上司法影展，精選多部性別平權及與愛有關的影視作品，讓觀眾能從各種角度感受到電影中要傳達的省思與啟示，珍惜身邊所愛的人。

遠傳friDay影音「愛教會我們的事」線上司法影展將電影依不同主題分類，包含引起女性共鳴的熱門電影、以及多部得獎電影，讓影迷可依照喜好類別快速找到有興趣的片單，如改編自性騷擾真實故事的《重磅腥聞》、說出廣大女性心聲的《82年生的金智英》、一代巨星茱蒂·嘉蘭精彩一生的《茱蒂》，以及台灣影史最賣座印度電影《我和我的冠軍女兒》；另有榮獲金馬獎最佳女配角的《我的靈魂是愛做的》、榮獲坎城影展最佳劇本獎的《燃燒女子的畫像》、獲金棕櫚獎史無前例同時頒給導演及兩位女主角的《藍色是最溫暖的顏色》、和榮獲香港電影金像獎最佳男、女配角獎的《翠絲》等得獎佳作。

遠傳friDay影音週週上新片，5月不容錯過的精彩片單有鋼鐵人小勞勃道尼主演改編自著名奇幻小說的《杜立德》、第一次世界大戰史詩鉅片《1917》、由動作巨星甄子丹主演的香港警匪動作片《一個人的武林》、韓影《南山的部長們》、耗時20年籌備製作的超強卡司大片《鋼鐵勳章》、以及動畫奇幻電影《紅鞋公主與七矮人》、和講述職場歡樂復仇故事的韓國迷你劇集《老頑固實習生》，多元化影劇內容符合不同族群需求，提供全家人最豐富的看片、追劇內容。

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