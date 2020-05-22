台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛材料股份有限公司（5009）22日表示，為期二個月執行買回庫藏股的期限已經屆滿，實際買回庫藏股6,329張，總金額為9,974萬元，執行率達63.3%，考量股價已回升，為尊重市場機制，故此次庫藏股未執行完畢。此次買回的庫藏股占公司已發行股份的1.36%，平均每股買回價格15.76元，將在未來陸續轉讓給員工。

榮剛表示，公司近年全力擴展高毛利的航太、能源、油氣等三大領域，帶動營運回到穩健成長軌道，唯受新冠肺炎疫情擴大蔓延影響，全球金融市場劇烈變動，為展現公司對未來營運前景的信心，同時兼顧維護股東權益，於3月下旬啟動庫藏股買回機制，預計買回庫藏股10,000張，每股買回價格區間為9.91至24.58元，目前已屆滿執行，執行率為63.3%，總金額為9,974萬元，平均每股買回價格為15.76元。

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