韓媒報導，新冠肺炎疫情爆發後，美陸矛盾愈趨嚴重，此時美國政府向南韓提議，建設以美國為中心的經濟集團「經濟繁榮網路（EPN，Economic Prosperity Network）」。

《朝鮮日報》報導，美國2019年5月要求南韓政府參與「反華為運動」，2019年11月強調兩國之間的全球經濟合作。美國在這次更進一步提議，為了在經濟上孤立大陸，一同組成經濟集團。南韓外交部回應稱雖有聽說EPN，「但目前還處於初期構想階段，尚未提出具體要求。」也有人擔心，如今後美國正式施加壓力，會給南韓政府和企業帶來巨大的外交、經濟負擔。換句話說，南韓有可能捲入中美衝突的最前線。

當天，美國國務院經濟副部長在亞太媒體中心電話記者會上表示：「我們討論旨在加強美國、韓國等國家團結的EPN構想。EPN由世界上有共同思維的國家、企業、市民社會組成，具有民主價值。韓國是美國的偉大同盟，我們有深厚的綜合關係。我們（兩國的）國民為了建立值得信賴的夥伴關係，共享共同的價值。」

(中時 )