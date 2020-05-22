為避免非必要群聚，新竹市公幼及非營利幼兒園首次開放網路登記及報到系統，家長只要上網輸入及上傳佐證資料，即可輕鬆在家完成報名及報到程序，節省現場等待時間，也可降低群聚感染風險，網路報名登記系統將於25日至27日開放。市長林智堅表示，防疫守則之一就是避免群聚，鼓勵家長利用網路系統報名與報到，省時又安心。

以往家長都須親自拿所需資料親自到各校辦理登記及報到，今年多了網路報名及報到選項。教育處表示，為便利家長辦理網路登記及報到，已將作業期程延長，公立非營利幼兒園網路報名登記系統將於25日至27日開放，現場報名登記為28日至29日，登記作業結束後，非營利幼兒園於29日辦理抽籤，公幼則於30日抽籤，抽籤結果將公告新竹市公幼及非營利幼兒園招生網頁及各幼兒園網站。

抽籤將由各校採現場及錄影抽籤，教育處長黃錦能表示，為降低群聚機會，每名幼兒將只能由一名家屬代表出席，並採實名制。教育處提醒家長，需留意抽籤結果辦理報到作業，線上報到系統將於6月1日至6月2日開放，現場報到為6月3日，請家長盡量利用網路報名及報到。若報名資料不完整，學校會以電子郵件及電話通知補件，家長可選擇線上或現場補件。

各公幼含市立幼兒園、國小附設幼兒園及非營利幼兒園招生簡章皆已於5月1日公告於新竹市學前教育網及各園網站，本年度登記及報到均採網路及現場二擇一方式，如網路報名及報到成功，即無須再至現場進行登記及報到。

(中時 )