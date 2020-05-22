來自越南的漢氏平原本在園區當作業員，因結婚生子轉職為全職家庭主婦，在中文老師的推薦下報名餐飲職訓班，順利考取中餐丙級證照，與先生共同經營小吃店。新竹市政府推出今年度職前訓練，25日起陸續開辦，並以結訓學姐漢氏平創業轉職為例，鼓勵待業民眾依照自己的興趣與專長參訓，踏出職涯新的第一步。

來自越南的漢氏平為全職家庭主婦，平時在先生的小吃店裡幫忙，在中文老師的推薦下，她報名竹市府委託元培醫大承辦的餐飲職訓班，在老師認真不藏私的教導與先生的全力支持下努力學習，課程結束後，她順利考取中餐丙級證照，與先生共同經營牛肉麵與冷滷小吃店，從食材的處理到販賣，層層嚴格把關，將所學的秘笈寶典充分運用在料理上。

「我就是自己的老闆。」漢氏平表示，受訓以及取得證照，讓自己的食材處理流程既順暢又有效率，對小吃店的經營也更有信心，雖然這波新冠肺炎疫情造成來店客數減少，但夫妻倆積極與外送平台業者合作，開闢新客源，熟客群也很穩定，一定能撐過這波考驗。

今年職前訓練將自5月25日起至11月13日止陸續開辦，規畫了科技資訊與商業服務、餐旅服務及其他等3大職類7個班，勞工處歡迎待業的民眾依個人興趣及各班報名時間向委訓單位報名，符合特定對象者還可請領職業訓練生活津貼補助。

市長林智堅表示，在疫情趨緩下，職業訓練正是培養待業朋友的第二技能專長與就業軟實力的時機，市府將持續推動職訓工作，在承訓單位的協助與用心下，朝輔導學員就業技能、就業媒合來努力。

(中時 )