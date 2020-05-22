證交所表示，第2季上市公司線上業績發表會共邀請敦泰（3545）、十銓（4967）等6家上市公司參加，自6月2日、3日及4日接力登場，向投資大眾說明財務業務情形，透過聚焦主題產業之方式，展現產業之競爭優勢，並提升上市公司資訊透明度。

全球經濟情勢雖受疫情影響，不過，證交所為協助投資人聚焦產業基本面，本次特別以半導體及航運產業為主題，邀請穩健成長的上市公司參與業績發表會，與會半導體產業上市公司包括敦泰、十銓、義隆電子（2458）及長華電材（8070），航運產業則邀請到台驊投控（2636）、建新國際（8367），與投資人分享近期公司財務業務情形，歡迎投資大眾踴躍至線上觀看。

本次業績發表會，為因應防範新冠肺炎疫情，避免增加群聚風險，將採線上直播方式舉辦，不開放投資人現場參與。為維持投資人與上市公司意見交流，投資人可於會前在活動網頁線上提問，與會上市公司將針對問題進行回覆。本次活動相關訊息，請至證交所網站首頁「焦點專區-公告/活動」瀏覽。

此外，證交所也鼓勵上市公司多舉辦法人說明會，提振投資信心。

(工商 )