台北市長柯文哲今(22)日出席立法院的「共融經濟幸福永續-後疫情時代經濟」論壇，席間柯文哲針對經濟轉型方針發表短講，他表示台灣這一次防疫的成績相當不錯，但後續的紓困與振興方案卻亂七八糟，「例如發萬元現金的政策就根本不食人間煙火，無法有效發揮效用」。

柯文哲坦言，台灣在新冠肺炎的疫情下打了漂亮的一仗，但他認為在疫情過後，全球的經濟模式一定會發生改變，他也舉例說，全球化、零庫存等概念就在這次疫情中被推翻，身為政府不應該想著要如何將社會恢復原樣，而是應該思考如何幫助企業轉型，和疫情和平共存。

提到發放紓困金的亂象，柯文哲也批評「真的是亂」，他表示他前幾天有去內湖區公所看發萬元紓困金的情況，但因為今年1到4月的收入較難查核，導致紓困金的發放有許多盲點，「老實說現在發出去的可以說是矇著頭發的，之後也追不回來了，可見這個政策完全不食人間煙火」。

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(中時電子報)