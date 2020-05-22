82歲簡姓老婦迷途走上交流道，新店警分局警員到場協助。（新店警分局提供）

新北市新店警分局安和派出所巡佐王力天、警員翁文章日前擔服巡邏勤務時，於凌晨4時許接獲值班通報，有民眾發現一位迷失老婦行走於安康交流道上需要協助，請警方到場處理。

員警接獲通報立刻趕赴現場，果然發現一名老婦靠在交流道旁的欄杆上，當時是凌晨時分，現場昏暗而且又在上公速公路的閘道上非常危險，警方趕緊將老婦扶上巡邏車載回派出所安置。

員警返所後詢問老婦身分，老婦從口袋掏出健保卡及三枚印章，才得知其為82歲簡姓老婦；但老婦人設籍於花蓮市，身上亦無其他證件，無法通知家屬，於是警方又從三枚印章中過濾姓名，發現其中一枚刻有張姓名字的印章，研判張男應為老婦家屬，張男又剛好居住於新店區溪州路溪洲部落內，便輾轉聯繫到老婦兒子張男。

張男接到警方電話後便趕緊跑來派出所，並表示母親前一天出門走失後，家人一直在外尋找迄今，直到接到警方電話後才放下心中的大石，真的非常感謝新店警方幫忙，警方也特別提醒家屬，平時要多注意老婦行蹤或是配戴定位手錶，以防再次走失，發生危險。

(中時 )