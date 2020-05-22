《夫妻的世界》閔賢書拒絕暴力男友片段。

由金喜愛、朴海俊、韓素希主演的韓劇《夫妻的世界》(台譯：夫婦的世界），改編自BBC電視劇《福斯特醫生》，劇情高潮迭起，狂灑狗血不手軟，上周播出大結局更打破《SKY Castle》(台譯：天空之城)最後一集收視23.7％，締造有線台電視劇最高收視紀錄。而在劇中飾演女配角「閔賢書」而受到關注的女星沈恩宇，今(22日)也上傳了一張與家暴男友「朴仁圭」李學周的殺青照，讓韓網友驚呼原來暴力男私下竟是善良的面相呢！

沈恩宇今日上傳一張與李學周的合照，引發韓網友熱議。照片中沈恩宇微笑靠在李學周的肩膀上，而背景正是劇中暴力男對閔賢書窮追不捨，最終因無法接受被賢書拒絕，而自殺的高山站！

而沈恩宇的這張照片，也意外揭開了李學周私下真實面，吸引網友紛紛留言「李學周挺帥的」、「暴力男笑起來是善良的面相呢」、「兩人挺適合的怎麼回事kkkk」、「快跑！」、「帥欸」。

(中時電子報)