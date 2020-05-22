今日全台受到滯留鋒面影響，各地都下起大雨。其中大雨猛炸高雄，導致高雄許多地方傳出演水災情。對此，有網友質疑韓國瑜去哪裡了。韓國瑜在下午PO出勘災照片解密今日行程。高雄市新聞局長鄭照新也在臉書上揭露，今天韓國瑜的勘災動態。

對於外界質疑，今天高雄傳出多處淹水，市長韓國瑜卻不見人影，鄭照新在臉書上提出四問四答解開大家心中的疑問：

1.Q：為啥沒在應變中心？

A：應變中心二級開設多由副市長李四川坐鎮後方，市長則一早在第一線勘查大水是 否快速退去，前後分工。

2.Q：為何看來去的地方沒淹？

A：通報時有積水現象，但市長趕到時水已消退，這表示清淤路段確實對排水有幫助。

3.Q：為啥沒有媒體採訪搞神秘？

A：水情緊急，即時通報，瞬息萬變，地點無法預先規劃，而確定新災點時，往往只有半小時不到時間，市府擔憂媒體短時間在大雨狀冒雨趕來出車禍，故採取把握會勘黃金時間，事後提供畫面的作法。

4.Q：不是清淤嗎為啥還淹水？

A：清淤使排水順暢，豪雨仍會積水，差別在退水速度，所以看平均水退時間 才能驗證清淤成果。

對於韓市府的努力，許多網友感謝市府人員的辛勞，「鄭局長，也辛苦您了加油」、「市府團隊辛苦了！」、「韓市長團隊辛苦了，您們的好，上帝行公義，一定還給公道。加油」。但也有網友回應，「酸民才不管 沒看到人就是在睡覺」、「一堆酸民口水比雨還爆，沒被雨水淹了，只怕被口水嗆了」。

(中時電子報)