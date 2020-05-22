佰鴻第三度庫藏股 100％達陣 18:132020/05/22 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 LED封裝廠佰鴻（3031）庫藏股屆滿，公司公告庫藏股執行進度，累計買回5,000張，第三度庫藏股100％達陣，由於佰鴻第二度庫藏股提前達陣，在庫藏股執行紀錄上，堪稱優良。 佰鴻原定在今年3月23～5月22日之間執行第三度庫藏股，規畫買回5,000張，實際執行結果也100％達陣。 根據佰鴻公告，第三度庫藏股買回均價為14.18元，買回總金額為7,090萬元，累計持有公司股份占公司已發行股份8.04％。 (工商 ) #佰鴻 #庫藏股 #第三度 #買回 #達陣 也許您會感興趣 推薦閱讀 《造紙股》庫藏股告捷 華紙救價成功 12:162020/05/18 財經 彰化縣自然生態教育中心 將第三度上網公告招標 18:022020/05/18 生活 小彬彬跨國戀達陣 3婚只待愛情考試 04:102020/05/19 娛樂新聞 《半導體》庫藏股回鞘 威剛靠「績」情走高 11:082020/05/19 財經 《鋼鐵股》庫藏股屆滿 運錩開低走低 11:262020/05/20 財經 直得今日實施庫藏股 買回455家自家股票 20:402020/05/20 財經 好市多專櫃拖鞋半價 男買回家挨罵...2萬人見真相笑瘋 12:322020/05/21 生活 國票金第六次實施庫藏股 買回1,000萬股 16:042020/05/22 財經 立隆庫藏股執行進度0.5％ 16:342020/05/22 財經 榮剛買回庫藏股6,329張 執行率63.3％ 17:522020/05/22 財經 財經熱門新聞 4年後…殺進2奈米！驚爆台積電赴美暗藏魔鬼 - 財經 北京慌了！陸廠救不了華為 專家爆最大敗筆 - 財經 遭台積電斷貨能活多久？華為最後死期曝光 - 財經 記憶體兩年大多頭 即將引爆 - 財經要聞 - 工商時報 美陸貿易戰火未歇 金融戰又漫天烽火 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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