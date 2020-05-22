LED封裝廠佰鴻（3031）庫藏股屆滿，公司公告庫藏股執行進度，累計買回5,000張，第三度庫藏股100％達陣，由於佰鴻第二度庫藏股提前達陣，在庫藏股執行紀錄上，堪稱優良。

佰鴻原定在今年3月23～5月22日之間執行第三度庫藏股，規畫買回5,000張，實際執行結果也100％達陣。

根據佰鴻公告，第三度庫藏股買回均價為14.18元，買回總金額為7,090萬元，累計持有公司股份占公司已發行股份8.04％。

(工商 )