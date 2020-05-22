M17集團、Paktor拍拖集團今（22）日宣布分手，主因是兩者對市場的看法不同，集團資源很難發揮最大效益。其中，Ｍ17集團將把核心放在拓展台灣、日本、美國線上直播市場；拍拖集團則從M17集團獨立，接受Kollective Ventures投資「嫁人」，全力發展東南亞婚戀交友市場。

M17集團財務長顧尚修表示，M17集團專注日本、美國市場，同時持續深耕台灣，到2022年預估日本直播市場將逾10億美元。隨著M17集團獲得D輪募資，將全力建立市場，同時與拍拖保持友好互動關係。

拍拖集團執行長Shn Juay表示，Parktor交友在SEA地區穩固成長，未來在KV管理夥伴Kheng Lian與他的團隊支持下，將持續發展影音及語音約會軟體。婚戀交友業務在全球發展茁壯，但在亞洲部分還有很大發展空間，尤其希望深耕東南亞市場。

17 Media自2015年發展線上直播，以個人生活分享起家，去年起更強調發展生活、創作、音樂等內容；Paktor拍拖交友平台則以線下交友為核心，平台線上交友是第一次接觸工具，用戶的目的和習慣與17 Media大不同。M17集團希望旗下公司發揮分進合擊綜效，決定放手讓Paktor集團單飛。

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