苗栗縣政府獲中央補助執行苑裡鎮錦山遊憩再生工程，將串聯社區與現有休閒空間，圖為櫻花林步道入口。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府獲中央補助執行苑裡鎮錦山遊憩再生工程，圖為櫻花林步道區改善初步規畫。（苗栗縣政府水利處提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府配合中央推動地方創生，以城鎮之心政策引導型計畫爭取經費，提報改善縣內城鄉風貌，第6階段獲內政部補助1080萬元，力拚明年底前分別於頭屋、苑裡完成「錦水遊礦頭屋創生公園營造計畫」及「苑裡鎮錦山遊憩再生工程」，提升生活環境及休閒遊憩空間的品質。

水利處城鄉發展科說明，位在頭屋鄉獅潭村「錦水遊礦頭屋創生公園營造計畫」，獲中央補助450萬元、地方配合款50萬元辦理，將利用頭屋市區周邊的約1公頃的閒置空間，打造主題共融式遊戲場，平日除了可提供兒童及附近居民遊憩，假日還能作為觀光地標，盼將觀光人潮引入市區，促進產業發展。

另外，苑裡鎮錦山遊憩再生工程也獲營建署補助630萬元、地方配合款70萬元辦理，城鄉發展科指出，錦山公園、櫻花林步道及山腳公園等綠地空間漸趨完備，但與山腳及舊社地區連結性不足，盼藉由工程串聯社區與休閒空間，設置入口廣場、休憩座椅、小型遊戲區、自行車架等，提供更多元的休憩體驗。

城鄉發展科表示，頭屋鄉的創生公園將坐落於獅潭村社區發展協會附近土地，以對地方發展息息相關的「礦產」為主題設計，不同於親子公園，除了設有共融遊戲區，還規畫入口停車場、棧道舞台、林間步道、健康卵石步道、花廊休憩區、陽光運動草坪、體健運動區等，無障礙環境適合各年齡層使用，待工程設計標出，力拚明年3月前完工。

(中時 )