有位民眾自曝靠「加油」省錢的技巧後，意外掀起正反2派論戰，就為了討論「省下0.8元」到底值不值得。（摘自爆廢公社）

累積財富的方式有2種，一種是「開源」，另一種是「節流」，在經濟不緊氣又受全球疫情影響艱難的時期，如何省錢成了重要的技巧。不過有位民眾自曝靠「加油」省錢的技巧後，意外掀起正反2派論戰，就為了討論「省下0.8元」到底值不值得。

受到新冠肺炎疫情影響，前陣子國際油價慘遭「滑鐵盧」，慘不忍睹。不過近日各國各國正醞釀經濟重啟，隨著封城政令，刺激石油需求回升，根據中油浮動油價機制計算，預估下周油價將「連4漲」。近日在臉書《爆廢公社》上有網友分享自己省錢大法，利用加油站「自助加油」的功能，可享0.8元的優惠。此外，還特別秀出每次加油完的紀錄，每次加油中，最低省了2元，最多則可省下24元。

原PO指出，「透中島（正中午）在大太陽底下排隊5分鐘的自助加油，就為了省這『0.8』元，我朋友都說機車這樣是能省多少？但至少從我開始自助加油，也讓我省了162元啊！」難道勤儉持家錯了嗎？

不過貼文一出，就嗎上有2種不同的留言出現，有網友認為，為了省一點點油錢，特地在大太陽底下排隊，這付出的時間成本，值得嗎？「想辦法賺錢比較重要吧」、「時薪1小時都158了，我是不懂排隊等的時間真的有哪邊比較划算」、「省小條，花大條」。

不過也有人認為，一樣都是加油，有時沒有自助平常也要等，差不了多少時間，這樣並沒有錯，另外，省錢就是從生活中小事不斷累積的，也很欣賞原PO這樣的觀念。「油缸大一點的就真的有差」、「錢不多，省錢是種觀念，有這觀念才能省更多！」

(中時電子報)