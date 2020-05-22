曾擔任韓國瑜總統競選辦公室總發言人的王淺秋22日下午接受POP Radio《POP大國民》主持人蔡詩萍專訪，她坦言對於罷免投票，確實是非常危險，但民主如果用仇恨來看，就變成民粹了，6月6日不去投票，也是行使公民權。

被問到韓國瑜在巿長當選跟選後，為什麼形勢差別這麼大？王淺秋認為，她本身在企業待過知道，一個品牌，如果有人在PTT黑你，其實是很可怕的，因此對韓國瑜來說，也可能是積非成是、三人成虎，很多人講就變成是了。

對於罷免會不會跨過4分之1的門檻？王淺秋說，她很誠實的講，的確非常危險的。但是她不認同的是，為什麼政治是去煽動仇恨、謾罵、去攻擊別人。難道一黨獨大，高雄被民進黨拿回去就是民主？絕對的權力絕對的腐化。

蔡詩萍也問，韓國瑜在巿長選舉時，個人特質是獲勝的很重要一點，尤其是開直播。王淺秋則說，很多人也給他這樣的建議，但多直播被罵作秀，一天到晚看，又讓人覺得膩，不公布又說沒行程，父子騎驢，真的很兩難。

王淺秋也坦言，確實感受到民進黨傾全黨甚至全國之力在對付韓國瑜，因為得利的人，就是一直把高雄當成是自己孩子，卻認為被抱走的那個人，所以民進黨一直追殺到底，她希望民眾實際去感受，而不是被政黨操弄。

(中時 )