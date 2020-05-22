歷經兩個半小時討論，超級籃球聯賽(SBL)第18季領隊會議終於落幕，會中決定外籍生將跟本土球員一起選秀，簽約年數從3年減為2年，更重要的是，第18季將從原本的雙洋將改回單洋將，身高限制203公分，月薪限制在1.2萬美元。

「接下來SBL將把外籍生，今年列入跟本土球員一起選秀，外籍生必須至少打滿大專籃球聯賽3年以上，且填寫歸化意向書，」中華籃協秘書長李一中說，「每隊限制只能選擇1名外籍生，目前應該只有班霸、石博恩兩名外籍生可選。」

至於外界相當關心的中華白隊議題，李一中表示，預計中華白將於今年10月跟5支SBL球隊打一場盃賽，「名稱目前還沒定案，或許是叫未來之星賽，起碼這個盃賽可以提供年輕球員多一些歷練機會，這樣也不會跟大專條款衝突。」

為何洋將身高限制要在203公分？李一中回答，「畢竟SBL是個講究速度的聯賽，為了提高精采度，才會把洋將身高限制在203公分，這樣才會必較適合SBL球隊節奏，假如找來太過高大的洋將，比賽節奏也會變慢，球賽更會不精彩。」

只是花了兩個半小時，這次領隊會議卻只談到一半，相當重要的新球季賽制，要留到6月1日才開會討論，李一中說：「目前能夠確定的是沒有所謂的三階段賽制，而是改採滾動積分制，詳細內容會等下次開會才能決定，也會比較明朗。」

(中時 )