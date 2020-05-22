郭雪芙和劉以豪主演的《我們不能是朋友》去年5月首播，近日將重播，郭雪芙笑喊「真的好懷念，快一年了」，也呼籲粉絲在家防疫期間同時，也可一同回味這段「禁忌之戀」，沒看過的朋友也能趁機追劇。郭雪芙因戲和袁艾菲結識，兩人好感情從劇中延續到戲外，郭雪芙透露，「後來跟艾菲比較常約，最近還約了一起跳舞。」
目前正在大陸工作的劉以豪也透露，《我們不能是朋友》已成經典，仍有許多忠實劇迷會傳訊息跟他討論劇情，特別是當他日前去韓國、東南亞拍節目時，還是會有粉絲提起這部戲，郭雪芙也說：「有些粉絲會留言說他真的很喜歡我們，然後很喜歡這部戲又再看了一次。」
近期受疫情影響，藝人們紛紛經營起YouTube頻道，近期多在家休息的郭雪芙，也開創自己的頻道「fufu不工作要幹嘛？！」，熱衷當YouTuber體驗幕後製作工作，郭雪芙說「體驗自己以前沒有時間體驗的事物，因為是從零開始，自己跟朋友們一起弄的，所以還滿有趣的。」
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(中時 )
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