徐國勇聽取警方講解，親自拿起模擬槍查看。(林郁平攝)

立法院22日下午5時許，三讀通過「槍砲彈藥刀械管制條例」修正案，內政部長徐國勇隨即在刑事局主持記者會，表示國內治安將往前邁進一大步，提醒民眾「母湯」購買模擬槍，並要求警政署長、刑事局長全力掃蕩非法槍械，維護民眾身命財產安全。

徐國勇表示，本次修法為全面查禁改造槍支來源，重點從「源頭管理」到「加重刑罰」，目前坊間可輕易購買到操作槍，警方所查獲的改造手槍中，有6成即來自操作槍，所以修法將操作槍列為模擬槍納管，法律公告實施後，目前持有操作槍的民眾可在6個月內向警方報備，取得執照或自願繳銷，未來持有、販賣都會遭到行政裁罰。

警政署統計，近9成槍擊命案中，歹徒大多使用刑度較低的改造槍支，歷年查獲的槍支，非制式槍支皆占7至8成，早已成為治安隱憂，所以這次修法將改造槍支的刑度，加重至與制式槍支相同，都為最低本刑5年以上有期徒刑，以遏止改造槍支泛濫問題。

警政署強調，本次修法未涉及低動能遊戲用槍，不影響玩具槍業者及玩家權益；另為尊重及維護原住民傳統文化、保障其合法及安全使用自製獵槍，亦將自製獵槍所需主要組成零件及彈藥，納入除罪範圍，並由專責單位輔導以提升安全性。

(中時 )