全台第一座足球培育發展中心「義大利MAPEl璉紅臺體–南投縣足球培育發展中心」，22日在南投縣立體育場揭牌啓用。（南投縣府提供／黃國峰南投傳真）

全台第一座足球培育發展中心「義大利MAPEl璉紅臺體–南投縣足球培育發展中心」，22日在南投縣立體育場揭牌啓用， 南投縣副縣長陳正昇表示，携手國立臺灣體育運動大學及熱心企業，期許帶動南投足球運動風氣，培養足球運動選手，讓足球札根南投丶接軌國際。

揭牌儀式後並舉行簽約儀式，由副縣長陳正昇丶國立臺灣體育運動大學校長林華韋及璉紅實業有限公司董事長莊瓊紅簽署協議，希望藉由產官學携手合作，讓足球運動在南投校園起飛。

陳正昇說，南投過去可以說是足球沙漠，縣府經過5年規劃，培育足球選手計畫終於實現，感謝在台體大及璉紅實業的支持與協助下，發展中心正式揭牌啟用，相信透過產官學合作能讓南投成為足球重鎮，不讓六都專美於前，未來縣府會聯合各級學校與台體大，營造4級連線的培育環境，讓選手能在完善得培訓環境成長茁壯。

璉紅董事長莊瓊紅表示，該公司為馬貝集團，職業足球隊薩索羅隊總代理商，長期關心國內足球運動，今年4月起正式贊助臺體大男子足球隊，並冠名「璉紅臺體」此次能與縣府丶臺體大聯手催生南投足球培育發展中心，感到相當榮幸。

台體大校長林華韋表示，台體大長期支持南投縣體育發展，欣見足球運動在南投扎根萌芽，未來會全力協助足球發展，與縣府合作建立完善升學管道，讓優秀選手可以安心升學成長。

南投縣府教育處表示，設立足球培育發展中心，就是希望能使足球扎根南投，完善從幼兒園樂樂足球至國小丶國中丶高中三級制，以及大學一貫的選手培訓環境，未來將從課外活動起步，進而發展足球學校，並藉「璉紅臺體」足球隊選手支援駐點敎學資源，提升足球技能，讓南投足球沙漠逐漸蛻變成綠洲。

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