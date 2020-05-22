宜蘭南方澳大橋去年10月無預警崩斷，事件造成6人罹難、13人受傷，交通部今日公布懲處名單，台灣港務公司歷任董事長、總經理均被記申誡至小過2次，航港局4任局長也在名單內，另有3名港務公司主管被記大過，總共有50人被懲處，港務公司39人、航港局11人。

南方澳大橋斷橋事發後，由地檢署執行「司法調查」、公路總局會同專家執行「分析調查」、以及運安會執行「安全調查」，釐清斷橋事故原因及責任歸屬。交通部綜整港務公司、航港局、公總分析調查報告，並參酌國家運輸安全調查委員會5月5日公布的事實資料報告，今核定行政懲處名單。

交通部表示，前基隆港務分公司蘇澳港營運處資深處長林健明、督導兼代工務科經理方碩堂皆記大過1次；前蘇澳港營運處資深處長王坤池記大過1次；前蘇澳港營運處工務課課長、工務科經理馬肇南記過2次；歷任工務科經理黃維力、鄭智中則分別被記過1次、申誡1次。

基隆港務分公司未能督導蘇澳港營運處，察覺所維管特殊性橋梁並辦理檢測，現任總經理劉詩宗在內的歷任總經理，皆被記過2次，歷任總工程司、工務處長、副處長等人，皆被記申誡1至2次。

總公司部分，前董事長吳宗榮請辭獲准、負起政治責任，歷屆董事長蕭丁訓、張志清、吳盟分由書面警告加重為記過1次，前董事長吳宏謀因任期僅9個月，為記申誡2次。歷任總經理李泰興、現任航港局長郭添貴，記過2次；現任總經理陳劭良事發時任期僅4個月，故記過1次；其餘工程副總、工程處長、副處長，皆依情節輕重，被記過1次至申誡1次不等。

航港局部分，前局長黎瑞德、祈文中、謝謂君，記申誡2次；歷任北部航務中心主任、簡任技正、科長，記過1次；歷任港務組組長記申誡1次至2次懲處。現任航港局副局長劉志鴻，因曾擔任北部航務中心主任，故記過1次；現任副局長陳賓權，雖曾擔任港務組組長，但因僅半年故被記申誡1次。

交通部指出，港務公司有3大疏失，包括未盡注意驗收及交接、檢測維護未盡注意以及未建立橋樑檢測與督導制度；航港局北部航務中心未具以落實查核，未充分監督港務公司，也有督導不周之處。

(中時 )