桃園市議員牛煦庭提案修正「桃園市樹木保護自治條例」，盼市府農業局有權在必要時得補償、協議價購、徵收、撥用樹木土地。另外鼓勵民眾捐贈樹木，增列容積移轉。不過市府認為超前立法，議員也有反對意見，議會上遭8比22封殺。

龜山區萬壽路上1顆樹齡近百年的老樟樹，是居民記憶，去年差點被地主賣到外縣市。牛煦庭為求留下老樹，請市府農業局協助，不過無相關法令協助，最後牛自掏腰包以40萬元買下老樹，再向民眾募捐部分款項，並把老樹捐給市府。

牛煦庭為此提案修正樹保條例，希望增加市府保護老樹的公權力。增列部分條文，如市府可在樹木所在土地協議補償、協議價購、徵收或撥用。樹木所在土地如為都市可建築土地者，若無條件贈與公有，並作為公共開放空間使用時，可申請都市計畫容積移轉。

22日議會臨時會三讀議案表決中，市議員蔡永芳認為此舉反會讓地主擔憂土地被徵收，乾脆砍掉老樹。桃園市長鄭文燦也說，法律對於民眾財產保護相當嚴謹，古蹟在中央有「文化資產保護法」，地方政府可以適用，但是有關樹木相關法令中，並沒有相關規定，將產生適法性不足問題。

不過牛煦庭質疑，向議會提案前，已經和市府相關局處舉辦9次會前會，無論是適法性或是可執行性，局處都沒有意見，但是在臨時會時，卻突然有不同見解，質疑法令由官員任意解釋。此外台中、台南都有類似法令，認為不該用超前立法，掩蓋「裹足不前」的事實。

最後表決時，僅黃婉如、簡智翔、劉茂群、舒翠玲、林昭賢、簡志偉、陳萬得、涂權吉投票支持牛煦庭，該提案以8比22票慘敗，爭議條例都被刪除。牛以四腳朝天方式投票表達自己為法案「戰死沙場」。

(中時 )