苗栗縣消防局因應火炎山救護案增加，由第一大隊部、三義及特搜分隊，前往3號峽谷場勘，策進未來搜救方式。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

4月中旬，新北市1名員警到苗栗三義攀登火炎山，拍照時卻因土石掏空摔落深達百餘米的峽谷身亡，苗栗縣議員鄭碧玉5月22日質詢，以此案例檢討，希望文觀局向權責單位新竹林管處爭取20多萬元救護裝備補助，否則火炎山救災救護案件頻傳，應由林管處籌組救護單位負責，減輕消防弟兄的負擔。

火炎山因特殊地景風貌，在網紅推波助瀾下，成為熱門登山景點，不過因礫石紅土鬆動，山崖邊容易出現瞬間崩塌，沿途路不平、坡度又陡，攀登難度提升。三義消防分隊統計去年至今事故類型分析，扭傷、疑似骨折、摔跌外傷占總案件46％；迷路、走失協尋27％；換氣過度、頭暈等身體不適18％；墜落9％。

4月中旬火炎山接連傳出救護案後，苗栗縣政府為釐清管理權責並檢討作為，由縣府祕書長陳斌山與文觀局、消防局、農業處等局處，於4月27日主動邀集新竹林管處開會，文觀局林彥甫今日答詢時表示，林管處當時表示「無法封山」，但會加強告示、拉設封鎖線、籌組登山志工隊向遊客勸導等。

但鄭碧玉認為火炎山權責單位為新竹林管處，事發地卻因在苗栗，讓地方消防弟兄除了打火，還得忙於各種山難救護疲於奔命，關於救護裝備費用20多萬元應由林管處負責，不能讓地方消防分隊「沒錢又沒人」，還沒救到患者自己先滿身傷，文觀局長林彥甫回應，關於裝備費用補助會盡力與林管處溝通。

消防局因應火炎山救護案增加，5月10日也由第一大隊部、三義及特搜分隊，前往3號峽谷場勘，利用地圖app畫定軌跡，策進未來搜救方式，避免再發生搜救人員從山頂垂降尋找，反而被落石砸傷送醫的狀況。

大隊長謝宗龍表示，未來搜救將兵分二路，一組人馬登山接觸報案人確認墜谷區域，同時另一組人馬從山腳進入峽谷輔以空拍機，更能迅速找到確切的掉落位置以利救援，後續再依現場情況判斷是否需空勤總隊支援，吊掛遺體或協助傷者送醫。

(中時 )