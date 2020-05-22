台中捷運綠線延伸到彰化，彰化段設3個站。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

台中捷運綠線延伸到彰化，彰化縣政府和台中市政府達成路線共識，22日送交通部審議。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

台中捷運綠線延伸到彰化，彰化縣政府和台中市政府達成路線共識，22日送交通部審議。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

台中捷運綠線延伸到彰化，迭生波折也倍受期待，今天受交通部審議，彰化縣議會22日也安排專題報告，縣府表示，捷運進彰化段從2站增到3站，金馬站3鐵共構，作為台鐵高架、中捷和延伸到鹿港、和美等，3個捷運系統轉運專區，將是進入彰化縣、市的門戶，未來客運公車也將納入整合。

台中捷運綠線年底通車，彰化縣民關心何時延伸到彰化？路線怎麼走，工務處長林漢斌簡報，修正後增3站，路廊也從5.3公里增加到6.5公里，彰縣府負擔自償經費從33億元，增加10億元。

議員陳銌銌、尤瑞春質詢未來3鐵怎麼共構？如何帶動彰化東區？台鐵高架和捷運綠線延伸到彰化能同步啟動嗎？議員吳韋達則質疑審查一再被退件，就是沒提到怎麼共構，反而彰化市公所提案有。

工務處長林漢斌指出，過去台鐵高架化路線尚未確定，隨著定案，規劃明朗，大眾捷運系統共構是必然的，並配合都市發展，從龍泉路進入彰化市，保留3個站，金馬東路和彰興路設站，朝住宅、商業產業園區發展，另站設在台一線和彰南路交叉路口，服務彰師大、彰工，台化廠區後面，除了鐵路高架化新增金馬站，並作彰化捷運延伸到鹿港線，3個捷運系統形成轉運專區。

縣府指出，彰市公所提案路線經安厝排水，無法落墩，還要穿越國道，捷運得降到平面，走聖安路，路寬更不足，無論工程經費或技術，都難以克服。

林漢斌表示，捷運路網用地至少23公尺，金馬東路寬40公尺，沒有有用地徵收問題，跨烏溪橋梁，形成捷運、公路雙層，將是彰化新地標，進入彰南路，人口密集，商業行為多，能形成以彰化縣為主體性的路廊，帶動彰化東區發展。

(中時 )