投資台灣事務所22日召開審查會議，會中通過10家中小企業擴大投資36億元，總計中小企業投資方案通過244家中小企業投資約1,023億元，帶來9,865個本國就業機會。總計投資台灣3大方案已帶動503家企業投資約1兆123億元，預估創造8.3萬個本國就業機會，後續尚有42家企業排隊待審。

事務所說，本周通過智勤工業、晟寶鑄造、金鼎鑄造、立穩公司、大井輕金屬、永益年企業、高健雷射精機、立霸工業、冠青能源科技及台灣艾思特，總計有10家中小企業投資36億元擴廠。

智勤工業專精生產各類精密板金金屬外殼，為逐步朝轉型方向發展，由製造金屬外殼到整機設計組裝提升產品附加價值，將斥資近5億元，招募29名本國人才，於桃園蘆竹興建新廠，同時導入智慧化元素，利用聯網數位監控，及時監控生產機台，深化製造技術能力拓展國際市場版圖。

晟寶鑄造以手工生產機器零件起家，而後投入自動生產各式零件，由於鑄造業勞工平均年齡近60歲，面臨人才斷層危機，產業亟待轉型，因此預計在台中神岡廠投入逾1億元，持續購置自動智慧化機器設備，將可為國內創造5個工作機會。

金鼎鑄造專注於製造工具機鑄件，擁有30多年經驗，產品以內銷為主，為打造台灣業界第一家製造雙金屬制動鼓，減少對國外進口的依賴，預計召募15名本國人才，投入近5億元在嘉義市後湖工業區新建廠房投入新產品生產。

立穩公司致力於CNC銑床模具加工製造業，主要生產汽機車塑膠零件模具與塑膠家用品模具，新增投資超過1億元，在台南市永康設立新廠，將製程智慧化，克服模具加工障礙，提升勞動品質，以期跳脫傳產格局，展望國際市場，將為國內增加8個工作機會。

(工商 )