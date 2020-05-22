美國影音串流業者網飛（Netflix）周四宣布，從本周起開始向過去1年沒有使用其串流平台的會員發出電郵或App通知，若會員沒確認繼續訂閱即自動取消其訂閱。這跟其他對手拚命衝會員數的做法反其道而行，顯示網飛對自家服務的價值相當有信心。

從迪士尼＋、Peacock到即將在5月27日提供服務的HBO Max等影音串流平台，正不斷積極增加會員人數來壯大聲勢之際，像網飛這樣靠收取會員年費的串流業者，卻對不積極使用平台的會員開刀是極不尋常做法。

有專家認為這逆向操作，反而有可能讓網飛在競爭激烈的串流市場中脫穎而出，因為這提醒那些不活躍會員再次注意到網飛，和向外表現其如何重視會員權益。

這也顯示網飛對其會員的忠誠度相當有信心。

網飛產品創意總監吳艾迪（Eddy Wu音譯）在聲明中指出，他們正要求那些過去1年來沒有到網飛平台觀賞任何影片的會員，確認其是否想要繼續保持訂閱狀態。若沒有任何回應的話，就會取消他們的訂閱。

他表示，在完成這一部分的確認工作後，接下來將向停止觀看逾2年的會員做出相同要求。他強調這做法是為了幫那些不活躍的會員省下辛苦賺來的錢。

網飛表示，若這些被取消訂閱的會員，在10個月內重新訂閱的話，仍然能保留被取消前所儲存的收藏清單、個人檔案、觀賞偏好選項與帳戶資料等，省去重新申請時的麻煩。

網飛指出，這些不積極使用平台的會員人數僅數十萬人，占其會員總數不到0.5％，並且已經把這些取消訂閱的影響計入在其財務指引裡。

網飛首季的會員人數大幅增加至1.83億人，主要是新冠肺炎疫情大爆發後，讓愈來愈多人留在家裡，增加在線上觀賞影片的需求。

(工商 )