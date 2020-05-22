曾以《瘋狂麥斯：憤怒道》驚艷全球、因此獲譽「好萊塢女戰神」的奧斯卡影后莎莉賽隆，在即將上線的Netflix獨家原創電影《不死軍團》中，化身為一位擁有不死之身的正義女殺手，帥氣率領有著超能力的「不死軍團」，大膽深入危機四伏的敵方陣營，秀出扎實拳拳到肉的打鬥功夫，痛快K爆作惡多端的壞份子。
電影22日公布正式預告，揭開由莎莉賽隆率領「不死軍團」的神秘面紗，由各國菁英殺手組成的不死軍團來無影去無蹤，驚人的自癒能力讓他們就算被子彈打到千瘡百孔，仍能再度復活帥氣反殺，總是身先士卒的莎莉賽隆身手再度升級，毫不留情地往敵人臉上狂灌拳頭，視覺痛感狂飆破表。
電影《不死軍團》改編自美國知名漫畫家格雷盧卡的同名漫畫，格雷盧卡曾為全球兩大漫畫工作室漫威與DC創作無數膾炙人口的作品，包含《神力女超人》及《金鋼狼》，可說是美漫界最具盛名、圈粉無數的漫畫家，他的作品《不死軍團》更深究不死之身與人性，而被粉絲捧為不敗經典。
身為他最大粉絲的奧斯卡影后莎莉賽隆，一看完《不死軍團》漫畫就愛不釋手，驚訝直呼「這個故事太具潛力！」因此決定親自擔任製作人與主演，更找來好萊塢女導演吉娜普林斯貝瑟伍助陣，為電影帶來令人耳目一新的暴力美學。電影7月10日上線。
(中時 )
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