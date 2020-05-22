巴基斯坦國航客機降落前墜毀 百人生死未卜 18:322020/05/22 中時 蔡鵑如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 巴基斯坦民航墜毀，98人生死未卜。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 巴基斯坦國航客機降落前墜毀 百人生死未卜 巴基斯坦媒體報導，巴國國營的巴基斯坦國際航空公司（PIA），一架由拉合爾飛往喀拉蚩的客機，22日降落前在喀拉蚩真納國際機場（Jinnah International Airport）附近墜毀。初步數據顯示機上共有99名乘客和8名機組員。 這架編號PK-303的空中巴士A320飛機墜入一處住宅區，巴國軍方已派出快速因應部隊前往墜機地點，協助搜救工作。據了解，地面上有數幢民宅亦遭波及。 (中時 ) #民航機 #墜毀 #巴基斯坦 #喀拉蚩 也許您會感興趣 推薦閱讀 影》加雪鳥特技機墜毀 1死1重傷 09:382020/05/18 國際 開放兩岸客機載貨 陳時中：無反對理由 14:592020/05/18 生活 兩岸客機純載貨 開放有望 04:102020/05/19 財經要聞 澎湖機場 客機起降數冠全台 04:102020/05/19 地方新聞 美軍F-35墜毀 一週兩起先進戰機事故 16:382020/05/20 軍事 國際熱門新聞 金正恩神隱 北韓罕見認了領導人不是神 - 國際 金正恩近況不妙？小蟲：「這一幕」有些不對勁 - 國際 美陸衝突參一腳？美邀南韓加入反華經濟集團 - 國際 躺鈔票床開超跑！饒舌歌手愛炫富 2個月後變成腐屍 - 國際 又要退群了！川普：美將退出「開放天空」條約 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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