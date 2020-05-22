巴基斯坦國航客機降落前墜毀 百人生死未卜

巴基斯坦媒體報導，巴國國營的巴基斯坦國際航空公司（PIA），一架由拉合爾飛往喀拉蚩的客機，22日降落前在喀拉蚩真納國際機場（Jinnah International Airport）附近墜毀。初步數據顯示機上共有99名乘客和8名機組員。

這架編號PK-303的空中巴士A320飛機墜入一處住宅區，巴國軍方已派出快速因應部隊前往墜機地點，協助搜救工作。據了解，地面上有數幢民宅亦遭波及。

(中時 )