現代人買房注重「品牌聲譽」與「產品品質」，而這兩者事實上也相輔相成，唯有不斷推出品質優異的產品，才能累積良好的聲譽，樹立起值得信賴的品牌。欣聯建設走過30個歲月，其品牌初衷「一間厝、一世情，用心來交陪」至今從未改變，這要歸功於創立欣聯建設的董事長林榮三，他憑藉著為客人起好厝的理念，用心打造每一件房產作品。新店「欣聯心」、中和「欣聯大心」、新莊「幸福捷境」、內湖「湖山妍」、文山「芳朵」等順利完銷建案，均是欣聯建設旗下大作。憑藉30年打磨出來的營造基本功，推出45檔優質建案，擁有極佳口碑的欣聯建設將穩健邁入下一個30年。

本科系出身的林榮三 用一磚一瓦搭建自己的理想

林榮三董事長選地謹慎，每一塊建地都至少勘查4~5趟以上/圖片由業者提供)

就讀土木系的林榮三董事長，從大學時期便勤勉攻讀，具備專業的建築知識，畢業後進入營建公司從基層做起，在多年後端規劃與第一線實務經驗中，打下深厚工程基礎，他於78年創立「合聯營造」，從草創初期資本額僅300萬的丙級營造廠開始發展，短短9年間便晉升為資本額上億的甲級營造廠。林董事長十分注重的兩點，一是環境，一是品質。他在選地策略上格外謹慎，勘查建地不只白天進行，晚上也會實地調查，往往一塊建地會來回勘查4~5趟以上，他將自己視為消費者，再從消費者的角度來親身體驗居住感受；而在產品規劃、工程專業與施工細節上，他要求做到完美，不能有絲毫馬虎。曾經有棘手的建地位在狹窄的巷子內，在他的營建專業下，透過精心規劃與精準的產品定位，將該筆建案打造成熱銷產品。「任何一棟房子，都是一件百年事業。有些客人一輩子就只買這麼一間房，所以品質要做到完美。」憑藉著這樣的理念，林董事長慢慢地築起了他「用心起好厝」的理想。

「欣聯建設」創立30週年 高規格推出頂級建案「欣聯詠心」

欣聯建設於30週年推出代表作「欣聯詠心」/圖片由業者提供)

林董事長也宣布，在公司創立30週年時刻，將於三重重劃區推出高規格頂級建案「欣聯詠心」，該筆建案坐落在新北市三重區仁信段95、96地號，占地約407坪，地上12層，地下4層，全棟共67戶，擁有67個坡道式平面車位，房型規劃計有2+1房與3房兩種商品，坪數則介於23~32坪之間。

欣聯詠心導入防疫宅概念，搭上近期防疫熱門議題/圖片由業者提供)

如同過去作品一樣，「欣聯詠心」同樣反映著林董事長注重居住品質的理念，周遭長達1.2公里的綠園道與仁義合心6,000坪公園綠地，使住戶「彷彿住在森林裡」，在棟距設計上十分寬廣，使居民享有高品質私密生活，還導入近期引起熱議的「防疫宅」概念，運用單層排氣、STODUR防疫排氣、非接觸感應門禁鎖以及夏普抗菌電梯等設計，有效將病毒隔絕在外，其中「欣聯詠心」更是首提防水10年保固，用真心承諾，讓居民住得安心。而在建築外觀雕塑上，欣聯建設與知名建築師簡俊卿合作，企圖強調建築的獨特性與藝術性，「欣聯詠心」將可望成為該區域地標。

欣聯詠心強調品質，施工過程嚴謹/圖片由業者提供)

四大精神支撐欣聯建設30年 用心起厝打造願景

欣聯建設的四大精神為堅持品質、永續經營、專業創新以及用心服務。當市場景氣欣欣向榮時，欣聯建設投入民間，以營建事業為主，承接其他建設公司案子，當景氣不佳時，民間案量減少，欣聯建設則會投標公共工程，達成永續經營的理想；專業創新部分，欣聯建設於1998年引進ISO 9002國際品質認證系統，與國際接軌；最後為用心服務，欣聯建設從整筆建案初期規畫到施工建造，接著推出建案，和後續的售後服務都做到顧客至上、盡善盡美，因此累積多年的良好口碑，未來也將持續深耕這片土地，用心打造每一間厝，牽起一世情。

(中時電子報)