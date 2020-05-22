畢業季將到，將進入求職旺季，台北市議員楊靜宇指出，台北市勞動局就業服務處設置的台北人力銀行網站，刊登求才的企業總家數共138家，竟有高達55家曾違反勞基法，約佔40％，呼籲市府嚴加篩選，並增加查詢違反勞基法企業的連結。北市勞動局長陳信瑜允諾，將會重新訂定標準，而兩週內會另設連結。

楊靜宇指出，刊登求才的企業總家數138家，其中55家曾違反勞基法，比例佔4成，連5年違法者有3家，連4年違法者有4家，連3年違法的企業有9家，連2年違法的企業有15家，1年之內違反勞基法的企業則有24家。從中顯示，連2年累犯的企業共有31家，竟占該網站138家求才企業的23％。

楊靜宇表示，徵才企業違反勞基法的事項，包括延長工時逾法令規定、加班未給付加班費、未依法給付休息日工資、未足額提撥勞工退休準備金、無勞工出勤紀錄、未給予輪班勞工適當休息時間、未依規定安排勞工例假或休息日等等，不勝枚舉。

楊靜宇認為，台北人力銀行網站上都未預做篩檢或註記提醒，求職民眾只能自求多福，可能因為相信市府官方平台而「誤入歧途」猶不自知，勞動局就業服務處不該置身事外。市府應負起嚴加篩選責任，更應在企業求才求職專區新增「查詢企業違反勞基法紀錄連結」，以供求職者參考選擇。

北市勞動局長陳信瑜指出，針對篩檢標準，市府是以一年內無違反重大法規，這是指類似涉及大量解雇等企業，未來的篩檢會更嚴格，並檢討重新訂標準。對於網路上另設連結，陳信瑜允諾，兩週內可改善完成。

(中時 )