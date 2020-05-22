台鐵列車遭雷擊 往返高屏車次受影響 18:392020/05/22 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 臺鐵局今（18）日和臺灣鐵路工會簽署團體協約。圖／本報系資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 往返高屏台鐵列車遭雷擊，工程單位搶修中。(翻攝畫面／林和生屏東傳真) 受到滯留鋒面影響且有雷擊，台鐵屏東往返九曲堂間的西正線電車線主吊線遭雷擊影響，造成電力設備故障，臺鐵自22日下午6時，屏東站至九曲堂站各次南下、北上列車皆有延誤情形，目前工程單位正在搶修中，受影響班次及乘客仍待統計，預計晚間9時完成回復。 (中時 ) #影響 #屏東 #九曲堂 #台鐵 #雷擊 也許您會感興趣 推薦閱讀 交長要求台鐵 適度開放北車 04:102020/05/19 生活新聞 北車大廳禁坐令交長介入 指示台鐵評估一切如常 11:072020/05/19 生活 520起全家也能買到台鐵便當 8種便當任你選 17:312020/05/19 生活 台鐵便當進軍全家！520全台開賣 17:102020/05/19 生活 台鐵攜手全家 國家便當隊開賣 04:102020/05/20 財經要聞 屏東石斑魚外銷美國 封櫃首航 04:102020/05/20 地方新聞 前麟洛鄉長涉貪汙一審無罪 二審逆轉改判8年6月 12:412020/05/20 社會 雨彈襲南部 高雄3山區停班課 04:102020/05/22 社會新聞 台鐵紓困、微風商家吃不到？台鐵回應了 13:032020/05/22 生活 大雷雨狂炸屏東 高雄也升級超大豪雨特報 15:362020/05/22 生活 生活熱門新聞 運來了！命理師：這3生肖520後財運最旺 - 生活 致災性降雨何時結束？吳德榮曝滯留鋒離台日 - 生活 擋不住！六月4生肖財運爆發 正偏財都旺 - 生活 520 LINE更新了！左下多一個按鍵用戶狂讚：實在太好用 - 生活 這種病別吃奇異果 下場超慘 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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