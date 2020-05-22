往返高屏台鐵列車遭雷擊，工程單位搶修中。(翻攝畫面／林和生屏東傳真)

受到滯留鋒面影響且有雷擊，台鐵屏東往返九曲堂間的西正線電車線主吊線遭雷擊影響，造成電力設備故障，臺鐵自22日下午6時，屏東站至九曲堂站各次南下、北上列車皆有延誤情形，目前工程單位正在搶修中，受影響班次及乘客仍待統計，預計晚間9時完成回復。

(中時 )