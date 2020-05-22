新冠肺炎疫情全球仍是警戒狀態，祕魯某小鎮的鎮長，違反政府封鎖令出門和朋友喝酒，結果遇到警察，鎮長為了躲避處罰，竟躺在棺材裡「裝死」，當然警察沒有被他的「小聰明」騙過，被逮捕時渾身酒味，他解釋為何躺到棺材裝死，理由讓民眾傻眼。

鎮長解釋為了檢察棺材尺寸才躺進去(圖片取自/POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ)

位於祕魯的安第斯小鎮坦塔拉（Tantará），鎮長傑米（Jaime Uriba Torres）在封城期間，違反宵禁還有社交距離的規定，與朋友外出喝酒，為了躲避警察，傑米與朋友假裝肺炎死者，躺在棺材裡裝死，每個人都醉醺醺、戴著口罩，緊閉雙眼躺在棺材一動也不動，可能因為身上酒味太過濃烈，詭計並沒有騙到警察，很快就被拍照逮捕。

新聞曝光後引起居民熱議，傑米解釋是為了檢察棺材尺寸，「警察行動的時候，我看棺材太小，不由自主躺進棺材裡，我和當地法官一起，親自前往做棺材的地方，檢查棺材大小、高度和寬度，與警察的出現無關」，荒唐的解釋還有緊閉雙眼的照片立刻在網路上瘋傳。

當地居民爆料，小鎮隔離的54天中，鎮長傑米只在坦塔拉待了8天，截至周三為止，秘魯確診病例將近10萬例，死亡人數2914人。

(中時電子報)