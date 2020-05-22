立法院院會今天三讀通過《槍砲彈藥刀械管制條例》部分條文，製造、販賣、轉讓或持有槍枝將不再以制式或非制式槍枝來區分刑責；此外，市售具有火藥式擊發機構裝置的「操作槍」正式納入列管，並提高違規時的罰鍰金額。

內政部指出，現行查獲具殺傷力的違法槍枝，多屬非制式槍枝，且殺傷力不亞於制式手槍，因此沒有區分的必要。根據統計，2015年到2019年上半年持用「改造槍枝」的各類犯罪，所占比率高居9成，是作案槍枝最主要來源。

三讀條文在「槍砲」定義中明確加入「制式或非制式」等文字，將所有具殺傷力的各式槍砲，無分非制式與制式的差別，只要會致人於死，刑責均以較重刑度論處。若未經許可製造、販賣或運輸制式或非制式手槍者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，併科新台幣3000萬元以下罰金。

此外，由於槍枝必須具備「打擊底火」才會被政府納入必須列管的「模擬槍」範疇，因此產生管制「漏洞」。國內部分廠商遊走法律邊緣，製造出外型、構造、材質類似真槍的玩具槍商品，並自稱「操作槍」，讓不法分子能輕易取得，只要以簡易機具即可改造成具殺傷力的火藥式槍枝。

三讀條文針對「模擬槍」的定義刪除「打擊底火」要件，修正為「類似真槍之火藥式擊發機構裝置」，且足以改造成具有殺傷力者，將「操作槍」納入「模擬槍」管制範疇。若是製造、販賣、運輸或轉讓政府公告查禁的模擬槍，罰鍰「天花板」將從現行150萬元提高為250萬元

為考量原住民在傳統上有打獵文化，三讀通過條文中也明定，將原住民自製獵槍的主要組成零件、彈藥均不適用本條例有關刑罰之規定，改處2千元以上、2萬元以下罰鍰，相關檢查、管理辦法由內政部會同原民會及國防部定之。

(中時 )