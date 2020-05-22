網傳高雄淹水假訊息 李彥秀嘆悲哀

梅雨鋒面來襲，豪雨狂炸高雄，有網友在網路上散布淹水的假訊息，更有人拿幾年前的新聞照片出來造謠，前立法委員李彥秀接受訪談表示，從韓國瑜沒有出席520總統就職典禮開始，到今（22日）高雄大雨，很多人都刻意利用網路媒體散播假訊息，說高雄淹水、韓國瑜沒主持會議是還在睡，這些都並非事實，認為有心人士利用這種惡意抹黑的方式來攻擊韓國瑜、帶風向，意圖去影響高雄市民對市政的觀感，實在令人感到悲哀。

高雄市長韓國瑜的罷免投票在即，根據台灣基進黨最新公布民調指出，有54.4%民眾表示同意罷免，李彥秀認為，罷免是人民的權利，民調只是參考，過去1年多來，韓國瑜所領導的高雄市政府真的是相當努力，無論是路平、治水清淤、雙語教育，都全力以赴推展市政做好將工作做好，再看過去民進黨主政高雄二三十年，發生許多弊案，包括氣爆善款使用爭議等，反觀韓國瑜和他的團隊，是不貪污、不炒土地、不包工程，全心全意在為高雄打拼。

李彥秀也談到，民進黨很會選舉，也很會動用國家機器，從當時蔡、賴在民進黨總統初選就能看出，批評這次罷韓投票，台灣從中央到地方也都動起來，挹注政府資源，包括高鐵大學生優惠、國防大學考試延期等等作為，都為促使更多人回去高雄投票，呼籲民進黨作為執政黨，應該讓罷免案公平公正地進行，也希望高雄市民能平心靜氣來思考，過去將近兩年的時間，高雄市政府執政的成績好與不好，相信大家心中自有一把尺。

(中時電子報)