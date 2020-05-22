吃優格、塗止汗劑、鍛練肌肉，這些事竟然晚上比白天做效果更好，為什麼？

如果你不是早起一族，總是找不到時間運動、保養，或攝取有益健康的食物，別給自己太多藉口，因為有些習慣出乎意料之外，晚上實行對你更有幫助。

多半是因為當我們睡著後，身體有更多時間修復，並延續、強化這些習慣的效果，不妨將這些簡單的小事加入夜晚清單中，不只讓你更輕鬆地變瘦、變美，也可能睡得更好。

（晚上吃優格可能對健康更有益。圖片來源：pixabay）

1. 吃優格

有些食物比較適合晚上吃，優格是其中之一，好處很多，首先是優格含有的益生菌有益腸道健康，美國醫學博士、睡眠專家札達諾瓦（Irina Zhdanova）認為人體免疫系統在夜間最忙碌，腸道好菌能讓免疫力更完全發揮。

著有《抗炎體質食療聖經》的醫師柯爾（Will Cole）則認為益生菌最好不要和其他食物同時下肚，以免和消化酵素相互影響，所以睡前是最好的攝取時機。

另外優格所含的鈣質在夜晚吸收效果較好，鈣質還能使人放鬆、幫助睡眠，優格中的蛋白質也能促進肌肉生長。

2. 攝取鎂質

除了鈣，鎂也是一夜好眠的關鍵。鎂與身體的神經傳導有關，當體內的鎂不夠，情緒比較容易興奮、躁動，腦細胞也容易接收過度訊息刺激，不易入睡。

包括深綠色蔬菜、全穀根莖類、堅果都含有鎂，只要飲食均衡，並不容易缺鎂。但如果要透過營養補充品來攝取鎂，柯爾認為睡前是最佳時機，有助於放鬆肌肉、讓你睡得更好。

3. 做運動

早上或晚上運動各有擁護者，有一部分專家認為傍晚是最佳運動時段，因為體溫較高、肌肉彈性最好。加上經過一整天攝取養分後，身體累積足夠能量可消耗，不僅運動成效好，也不容易受傷。

另外會囤積脂肪、分解肌肉的荷爾蒙可體松在夜晚濃度較低，所以也有人從這個角度，認為晚上較適合鍛練肌肉。

但不論如何，如果已經接近睡眠時間，就不宜太劇烈的運動，可以試試瑜伽或伸展運動，都有助於紓壓放鬆。札達諾瓦則認為睡前可散步15～20分鐘，讓細胞充滿氧氣，幫助身體在深夜修復。

（止汗劑晚上塗比較好。圖片來源：pixabay）

4. 使用止汗劑

明明白天才流汗，為什麼要在晚上搽止汗劑？因為洗完澡、睡前塗抹止汗劑，讓毛孔能有一整晚的時間吸收，起床後止汗效果更好。

加上夜間活動量低，出汗量極少，也能讓止汗劑效果不受任何干擾。如果隔天早上覺得有必要，還是能酌量補搽。

5. 塗抹維生素A衍生物（Retinoids）

多數保養品都能早晚使用，但含有維生素A衍生物的配方恐怕例外。維生素A衍生物被認為能促進肌膚更新，能抗老、抗皺。但維生素A本身容易氧化也容易被陽光影響，因此白天使用可能形同浪費，多數皮膚科醫師都建議如果白天不能做好防曬，還是晚上再塗抹比較好。

(中時電子報)