泰安山區落石不斷，現已宣布封閉苗62線及大安聯絡道，呼籲鄉親改道通行。（泰安鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

鋒面來襲，全台陰雨綿綿，苗栗縣泰安鄉因山區雨勢漸大，落石不斷已宣布封閉苗62線及後山大安聯絡道，呼籲鄉民提早改道，泰安鄉長劉美蘭表示，前山部分呼籲前往錦水、八卦2村者，改道行經錦卦橋；後山部分為了安全，也請改至梅象道路通行，若非必要盡量不要外出，以策安全。

劉美蘭表示，泰安山區近日雨不停，雨勢時大時小，造成山壁土石鬆動，出現落石情形，今天早上因大安聯絡道落石坍方無法通行，最後學校老師與家長評估同意，宣布泰安鄉立幼兒園象鼻分班停課，約30名幼童受影響，道路緊急搶通後，已出門的幼童們也都平安返家。

她指出，泰安位處山區，近日都在半夜雨下的最大，今天也有1輛遊客的自小客車被落石擊中，幸好僅車損、人平安。為避免落石傷人，苗62線及大安聯絡道暫時封閉，呼籲鄉民若無重大事宜，盡量不要外出以策安全。

泰安鄉公所已開設災害應變中心，民政課表示，鄉親若發現有災害可隨時電話告知公所，如需外出的鄉親要特別注意自身安全，路面容易積水、視線不佳、山區豪雨容易路樹倒塌、落石等現象，能見度不佳時，需開啟警示燈，提醒後方來車，並保持較長安全距離，維護行車安全。

(中時 )