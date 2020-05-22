該名木屐男記者曾自豪地說，自己的木屐可涉水5公分。（林周義攝）

新冠肺炎疫情趨緩，為示範防疫新生活運動，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中本周六將率領防疫五月天南下墾丁，因氣象局預報墾丁將下雨，陳時中今在記者會瞄了台下一眼，透露自己也想買一雙和前排記者一樣的木屐，直播攝影機也立即zoom in，頓時成為全場焦點。

陳時中本周六在疾管署召開例行記者會後，將率領防疫五月天南下墾丁，實施防疫樂活遊，將走訪墾丁大街、參訪日照中心，示範只要做好防護，生活就能逐漸恢復正常，周日的疫情記者會則首度移往墾丁舉行。

被問及墾丁會下雨，行程是否有可能取消，陳時中表示，下雨當然會增加不方便，如果地方因為豪大雨產生災情，就會取消。「其實我剛看到前排，我也想去買一雙這樣的鞋子，下大雨的時候看起來蠻方便的。真的啊，大家可以看一看！」，隨即引發全場笑聲，記者會直播也定格在木屐上2秒，成為疫情記者會中的另類焦點。

(中時 )