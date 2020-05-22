5月16日凌晨，美國商務部再次公佈了一項新規，直接修改了出口管制的規定，限制所有使用美國晶片製造設備的外國企業，向華為以及華為海思等與華為相關聯的企業供應晶片產品。這其中雖有120天緩衝期，但第一個受到影響的產品，可能是需用台積電5奈米技術生產的麒麟1020手機晶片。

這項新規的頒發，意味著為華為代工晶片的台積電，也將無法避開美國的晶片出口管制，因為只要有使用美國相關技術以及設備所生產的晶片，都需要先取得美國政府的許可。

美國這項新規還規定了相關的時間，那就是目前已經允許生產的晶片從週五時間算起，要在120天內發貨給華為，並且這些晶片還要在本週五之前投入到生產，否則就需要向美國申請相關的許可證，據悉在5月16號以後投片的5奈米、7奈米晶圓，都必須要按照相關的規定，獲得美國政府的批准，尤其是5奈米的華為麒麟1020晶片，作為華為Mate系列產品的大心臟，也是華為高階旗艦手機的保障，一旦受到相關的限制，意味著華為麒麟1020晶片、華為Mate40系列手機都將會「難產」！

根據業內人士透露，華為內部也是提前拿到了消息，所以在本周就跟台積電緊急投片了7億美元的晶圓訂單，這些麒麟晶片能夠至少供應華為手機一個季度以上。但麒麟1020可能還是趕不上這個時間，恐將成為這一個受限產品。

(中時電子報)