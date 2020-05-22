今年適逢書法家臺靜農逝世三十周年，林懷民、蔣勳、林文月、施淑等藝文圈學生和晚輩紛紛提供個人收藏的臺靜農墨寶，還有來自國立故宮博物院等出借作品，策劃一場「我們敬愛的臺靜農老師」收藏展，25日將於池上穀倉藝術館開展。

主辦單位台灣好基金會表示，這批珍貴手跡呈現民國時代重量級學者與藝術家獨特書藝，也是認識臺靜農書法風格的重要註腳，相關討論創作、生活書信往來，更聚集了一個時代知識份子和臺靜農精采交往的過程。

臺靜農曾任臺大中文系主任20年，是文學家、教育家、書法家，國畫大師張大千曾讚譽：「三百年來，能得倪書（明末書畫大家倪元璐）精髓者，靜農一人也。」

許多藝文圈晚輩和學生感念臺靜農的學識、人品和獨樹一格的書法，在他逝世三十周年決定策畫一場展覽，包括林文月、施淑、林懷民、蔣勳、許悔之等率先提供個人收藏的臺靜農墨寶。

其中，林文月的詩箋收藏品《懷老舍／老去／傷逝》呈現臺靜農細膩風格，施淑收藏的陳獨秀詩句《酒旗風暖少年狂》則是豪邁奔放。在蔣勳家中客廳，陪伴他40年的隸書對聯《爛漫晉宋謔》，可以看到臺靜農如同南朝文人的風格。還有臺靜農家屬提供的蘇軾《赤壁懷古》，都是臺靜農書法創作中重要代表作。

另在陳文茜協助下，國立歷史博物館出借書《石門頌》隸書條幅及書杜甫詩《秋興八首》行草中堂等作品展出。國立臺灣大學也提供難得一見書畫作品，以及臺靜農生前珍藏的陳獨秀、張大千、傅斯年、溥心畬、莊嚴、許壽裳、喬大壯等摯友書信及胡小石詩稿。

國立故宮博物院也共襄盛舉，提供臺靜農363公分高的「丈二行書鮑明遠飛白書勢」大幅複刻版。蔣勳回憶，臺靜農老師完成這件作品時，打電話到東海美術系辦公室給他說：「什麼時候回台北？我寫了一幅好字。」蔣勳第二天到他家時，看見這幅字從玄關一直拉到客廳，氣勢磅礡，一氣呵成。施淑也提到，當她看到這幅字時說：「這是老師的長篇小說！」臺老師聽了哈哈大笑，這是她做學生多年來看過他少有一次的開懷大笑。

池上穀倉藝術館由60年歷史老穀倉改建，臺靜農收藏展選在此處開展，讓當地大多數在土地中勞動的農民認識「臺靜農」，也和臺老師一生對社會關懷的心志相呼應。

(工商 )