紀言愷（JR）近來推出翻唱經典〈風雲變色〉，該曲2004年偶像劇《紫禁之巔》主題曲，劇中經典對話「要打去練舞室打」，至今仍是網友愛用梗，但這首歌卻沒有在各大數位平台上架，現由劇中的主角「晴天」JR在16年後重新詮釋。

JR去年與交往7年女友Lucy結婚，育有一女，身格當人父的他，透露先前練唱時，擔心怕吵到老婆和女兒，他常常跑到地下室、躲在車上練習發聲。

談到將翻唱前，他坦言內心有掙扎和猶豫，因為〈風雲變色〉是許多粉絲心中回憶，他曾擔心是否能夠超越前作，但下定決心後，「如果我有能力賦予一首全新的生命，一定會是〈風雲變色〉，這是我和粉絲們共同的重要回憶。」

而他在和製作人JerryC討論後，發現可唱出新感覺，新版的〈風雲變色〉使用流行的ASMR又稱「顱內高潮」的唱法，搭配強烈的電氣重量節奏，JR開心表示竟發現自己從沒有過的唱法和聲音。

JR近年雖以戲劇和主持為主，但每年都持續推出音樂作品，也不斷的找老師上歌唱發聲課程，維持發聲和歌唱訓練，一直保有充沛能量，JR說聲帶的肌肉和胸腹肌其實沒有不同，一天不操練就會日漸荒廢，所以多年來他一直維持身材、聲帶在最佳狀態。

(中時 )