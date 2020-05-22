周杰倫（周董）、蕭敬騰（老蕭）、林志穎、懷秋21日一同赴林俊傑（JJ）在東區新開的店聚餐，5大男神合體同框，相當吸睛。他們十分力挺JJ，各自在IG發文宣傳JJ新店。周董的好友魔術師陳冠霖也一起在JJ的店裡享受佳餚，陳冠霖在現場更對著JJ、老蕭變魔術，互動逗趣，身為天王的周董則當化身攝影師，幫眾人拍攝影片。

而JJ、老蕭先前都參加周董的華語實境節目《周遊記》，他們再度相聚，讓周董說：「怎麼感覺像周遊記。」魔術師陳冠霖於IG發出在JJ新店變魔術的影片，當場逗得JJ、老蕭、林志穎、懷秋，一夥人笑開懷，陳冠霖表示周遊記番外篇，「全世界最讓人shock魔術。」

周董曬出數張與老蕭、JJ等人的合照，笑說「開心聚餐吃冰」，周董更提到自己與JJ、林志穎皆是愛車同好，直呼：「玩車人，如果大家都把車開來。」引起粉絲熱論，紛紛喊：「神仙組合！」、「眾星聚集。」

周杰倫（周董）、蕭敬騰（老蕭）、林志穎、懷秋一同赴林俊傑（JJ）新開的店聚餐。（摘自IG）

(中時 )