陸委會對大陸全國人大審議港版國安法，批評是侵害香港人權自由。大陸國台辦發言人馬曉光對此表示，民進黨和台獨勢力與港獨、反華勢力勾結，借修例風波插手香港事務，企圖不會得逞，奉勸民進黨當局停止肆意攻擊，停止對香港事務政治操弄。

陸委會批評大陸全國人大審議港版國安法，是假借國安之名侵害香港人權自由，非但將徒增港人不滿及社會不穩，更會升高各國人士在港風險，危及香港國際金融中心地位，希望陸方三思。勿因錯誤決策讓香港陷入更大混亂。

馬曉光對此表示，從國家層面建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，十分必要和重要，旨在堅定維護國家主權、安全、發展利益，維護香港長期繁榮穩定，確保一國兩制方針不會變，不動搖，確保一國兩制實踐不變形、不走樣。

馬曉光指出，一段時間以來，民進黨當局和台獨勢力同港獨勢力、國際反華勢力相互勾結，借修例風波等大肆插手香港事務，製造事端，對反中亂港活動推波助瀾，汙衊攻擊一國兩制，為台獨分裂張目，他們的企圖不會得逞。

國台辦奉勸民進黨及其當局立即停止對全國人大審議有關議案肆意攻擊，說三道四，停止對香港事務的政治操弄。我們也希望台灣一些政治勢力明辨是非，多做有利於香港繁榮穩定和兩岸關係和平發展的事。

(旺報 )