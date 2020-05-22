大陸人大將通過〈港版國安法〉，民進黨副秘書長林飛帆今在臉書表示，這是比「送中條例」更直接的香港「送終法律」；他個人建議，台灣即刻展開與美國等理念相近國家就援助港人進行跨國合作討論，組成撐香港國家隊。

林強調，以上幾項個人建議，希望能作為拋磚引玉，及大家共同討論的一些基礎。

林飛帆在臉書指出，稍早他也和幾位香港的朋友，包括黃之鋒通過電話。黃說明，現在香港情勢的嚴峻，許多運動者紛紛擔心自己的人身安危。他也跟黃表達，台灣許多朋友對此事件的關注，對香港手足的處境相當擔憂，以及大家共同譴責中國的心情。

林飛帆說，台灣作為東亞先驅的民主國家，有自信成為民主大國，在中國持續破壞區域穩定，對周邊國家與區域進行反民主壓迫之際，我們更有責任扮演積極性的捍衛民主人權，不僅是國內的民主人權，也包括區域的民主人權的角色。

他說，這部所謂的〈港版國安法〉一旦通過，香港的「一國兩制」地位就等於宣告終結。叛國、反分裂及煽動顛覆國家政權等罪責都將入法，公民自由、政治自由喪失，社會運動民主抗爭由「治安事件」升為「國安事件」。而關於該法律的執法，中國亦可在香港成立新設的國安執法單位，完全跳過香港的司法管轄權。

對於這樣情勢的劇烈惡化，他認為，作為執政黨的成員和公民社會的一份子，提出一個呼籲及三個建議：一、呼籲朝野各政黨共同譴責中國作為，二、建議台灣即刻展開與美國等理念相近國家就援助港人進行跨國合作討論，組成撐香港國家隊，三、建議政府研擬提升台灣對港人道協助的「制度性層級」，四、建議朝野共同研擬如美國〈香港人權民主法案〉的對港府及中國的限制性措施可行性。

他說，一旦港版國安法通過，可以預期有更多香港朋友將會尋求周邊民主國家提供必要的人道與人權保障的協助。過去針對香港人民人道協助，我們已有港澳條例的相關法律基礎，亦有許多香港朋友透過該條例入居台灣就學就業或工作，但因應未來情勢變化，應思考提升對港人道協助的制度層級，以確保政府協助工作的穩定及人權上的保障能夠落實。

他表示，美國的香港人權民主法案授權美國政府對港府進行限制性作為，台灣作為東亞民主先驅，也可以思考進取性民主防衛的機制，由守勢轉為主動。

(中時 )