美國國會參議院21日透過口頭表決，一致批准退役海軍少將布雷斯韋特（Kenneth Braithwaite）出任海軍部長的提名案。布雷斯韋特日前在參院聽證會上說，他會努力提升海軍的戰鬥力，在南海、北極及世界其他地方應對大陸的惡意擴張行為。

美國海軍部長是美國海軍部的文職首長，受國防部長領導。3月底，部署在西太平洋的「羅斯福號」航空母艦爆發數百名水兵感染新冠病毒的疫情，由此引發一連串事件，導致艦長被解職和代理海軍部長辭職，川普總統提名現任駐挪威大使的布雷斯韋特接任海軍部長。

布雷斯韋特出生於1960年，共和黨人，履歷橫跨軍政商界，2018年2月開始出任駐挪威大使。5月7日，在參院軍事委員會舉行的聽證會上，布雷斯韋特說，由於高層領導不力等因素，美國海軍已進入「凶險水域」。他的舉例包括「羅斯福號」上爆發新冠疫情、2017年美軍艦接連發生撞船事故等。

據美國之音報導，許多參議員表示，布雷斯韋特首先必須將海軍帶出新冠病毒疫情引起的領導層危機。布雷斯韋特說，他會努力重振海軍的文化氛圍，重新樹立水兵們對領導層的信任。

有參議員提問，大陸是否借新冠病毒擴散、特別是「羅斯福號」靠港對付疫情的時機，加強在南海的行動？布雷斯韋特回答說，美國海軍目前有足夠的實力，遏制大陸在那裡的惡意行為。

展望未來，布雷斯韋特說，大陸在北極地區的活動顯示，大陸對美國、地區和全球的威脅只會越來越大，如果上任海軍部長，他會努力增強海軍實力，以便更好地應對大陸的挑戰。

布雷斯韋特：「你會對中國在挪威附近海域和北極地區的活動之多感到擔心。我們需要保持警惕。我們需要明白其中的原因。俄羅斯希望自己能在世界舞台扮演一定的角色，但我們都認為和明白，中國想要主導世界。」

布雷斯韋特說，美國海軍三艘驅逐艦正與英國和挪威皇家海軍一道在北冰洋巡航，遏制敵對勢力在那裡的惡意擴張行為。但是他說，美軍需要有足夠資源做後盾，才能持續在北極、在南海的軍事存在。

(中時 )