今（22）日中國兩會登場，國際交易商形容今天的國際匯市，呈現的正是地緣政治盤勢，投資人很容易連結：中國人大提出香港國安新法，緊張情勢升級，股票和原油價格「嚇跌」，最終抬頭的是美元。

美元的轉強，其他貨幣相對上都要退到第二線，台幣對美元就因單日走貶5.9分，儘管幅度不大，收盤價30.009元，仍成為「重回3字頭」的新聞焦點。但是，4月展開強勁反彈的商品貨幣，如澳幣、 紐幣、加幣等，跌幅更輕。外商銀行外匯交易部門認為，這就是商品貨幣的強項，可以隨著國際油價和經濟回溫，在下半年走出一波反攻之路。

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，布蘭特油期價格一個月內反彈超過75％，雖然不排除短期油價出現波瀾，市場供需均衡需要時間，預期第四季的價格約在每桶43美元。

綜觀商品貨幣近期的走勢就是「冠蓋」美元，可惜中國兩會的政治訊息也把他們蓋掉了。加上國際信評機構惠譽21日將澳洲主權評等的評等景展望，從「穩定」下調至「負向」，但AAA的最高等級獲得確認，徒增澳幣匯率往前跑的干擾。

「稍等一下吧，等塵埃落定」，國際金融交易顧問業AxiCorp全球市場策略師伊恩斯（Stephen Innes）說，下半年商品貨幣好轉的預期，大可不必馬上放手。

(工商 )